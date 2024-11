Lubuski NFZ ogłosił listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku. Wśród projektów, które otrzymały wsparcie, znalazły się aż trzy żarskie programy.

– Bardzo się cieszymy, bo to są programy skierowane do uczniów, osób w wieku średnim i do seniorów – mówi Agnieszka Zychla, rzeczniczka urzędu miasta w Żarach.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 129 600 złotych. Wszystkie programy będą uruchomione od stycznia 2025 roku, a adresy przychodni będą ogłoszone na początku roku.