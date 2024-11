Szpital w Nowej Soli przynosi zyski. W ubiegłym roku na przykład wyniósł 14 milionów złotych. Kończący się rok także zapowiada się dobrze.

To efekt między innymi wybudowania nowego bloku operacyjnego, gdzie wykonuje się kilka tysięcy zabiegów rocznie. – Inwestycja skróciła kolejki do zabiegów planowych i przyniosła komfort pracy personelowi lecznicy, ale także dochody placówki. To nam pomoże spłacić zaciągnięty kredyt – powiedziała Bożena Osińska, dyrektor nowosolskiego szpitala.

Budowa nowego bloku operacyjnego kosztowała łącznie 46 mln złotych.