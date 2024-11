Recepty na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów będą mogli wystawić wszyscy lekarze niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ, czy go nie mają – zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy, który w środę (20 listopada) w pierwszym czytaniu poparła sejmowa Komisja Zdrowia.

To korzystna zmiana dla pacjentów – dzieci do 18. roku życia i seniorów po ukończeniu 65. roku życia – którzy będą mogli otrzymać receptę na darmowy lek także, jeśli udadzą się do lekarza prowadzącego prywatną praktykę (który nie ma umowy z NFZ).

Receptę na darmowy lek lekarz będzie mógł wystawić także m.in. w zakresie opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, leczenia stomatologicznego, opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Rządowy projekt poparło 22 posłów; nie było głosów przeciwnych; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Obecnie recepty na bezpłatne leki z listy „S” i „Dz”, czyli dla seniorów i dzieci, może wystawiać jedynie lekarz, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w jednym z trzech zakresów – podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym. Takie uprawnienia ma też tzw. lekarz emeryt, który wystawia receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz część pielęgniarek.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw recepty na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, które przysługują seniorom i dzieciom, będą mogli wystawiać wszyscy lekarze, niezależnie od tego czy mają kontrakt z NFZ oraz pielęgniarki, położne czy felczerzy – w takim zakresie, w jakim mają prawo do wystawiania recept.

Projekt przewiduje także, że farmaceuci w aptekach będą mogli wystawiać recepty farmaceutyczne na zalecane refundowane szczepionki dostępne w aptece. Obecnie farmaceuta może wystawić receptę na szczepionkę, ale nie jest ona refundowana. Aby skorzystać z refundacji, pacjent musi teraz udać się po receptę do przychodni.