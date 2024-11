Jeszcze tylko do jutra można zgłaszać lokalne inicjatywy do udziału w czwartej edycji konkursu „Nowosolskie Kryształy Wolontariatu”. Działania, podejmowane w tym roku, muszą dotyczyć miejscowych szkół, osób, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. – Zapraszam do głosowania wszystkich chętnych z terenu miasta – powiedział Tomasz Czerwoniak z Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli.

Szczegóły i formularz zgłoszeń na stronie www.nowasol.pl. Głosowanie potrwa do jutra, a gala rozdania wyróżnień odbędzie się 3 grudnia w Nowosolskim Domu Kultury.