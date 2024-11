Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na północy Polski. W powiecie koszalińskim miejscami spadło już do 10 centymetrów śniegu.

Synoptyk IMGW Jakub Gawron zapowiada, że do jutra lokalnie na Pomorzu może spaść do 15 centymetrów śniegu:

Najbliższej nocy intensywne opady śniegu spodziewane są także na południu Opolszczyzny i Śląska. Na znacznym obszarze kraju wystąpi oblodzenie:

Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem w obszarach podgórskich Karpat. W nocy na Podhalu powieje z prędkością do 100 kilometrów na godzinę. W wyższych partiach Tatr – do 150 kilometrów na godzinę.