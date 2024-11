Do tej pory MKiDN przekazało w tym roku dwa miliardy 107 milionów złotych spółkom medialnym. Niektóre spółki złożyły już wnioski do sądu, o to, aby środki zablokowane przez KRRiT znalazły się na ich kontach – powiedziała we wtorek (19 listopada) na sejmowej Komisji Finansów Publicznych wiceminister kultury Bożena Żelazowska.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Bożena Żelazowska zadała obecnemu na komisji przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejowi Świrskiemu pytanie, dlaczego niektóre ze spółek medialnych otrzymały środki – wpływy z abonamentu, a inne – nie otrzymały ich.

Przewodniczący Świrski wyjaśnił, że środki z transzy abonamentowej KRRiT otrzymują te spółki, których likwidatorzy są już powołani prawomocnie i zostali wpisani do KRS.

– Mamy wtedy zaufanie, że są oni prawomocnie umocowani do tego, by zarządzać mieniem publicznym – wskazał. – Inni likwidatorzy natomiast nie są wpisani prawomocnie, bo są oprotestowane ich wpisy. Pieniądze dla tych spółek są w depozycie sądowym

– dodał.

Wiceminister Żelazowska podkreśliła, że „wszystkie spółki są wpisane do KRS”.

– Nie widzę przeszkody, by otrzymały te środki – wskazała dodając, że z MKiDN przekazano do tej pory spółkom medialnym dwa miliardy 107 milionów złotych. – Zbieramy potrzeby na grudzień i zobowiązania poszczególnych spółek, jakie wynikają z realizacji zadań. Możemy finansować tylko zadania związane z misją publiczną

– powiedziała odnosząc się do pytań, jakie środki przeznacza resort kultury na spółki medialne pozostające w stanie likwidacji.

– Z naszych informacji wynika, że niektóre spółki złożyły już wnioski do sądu, o to, aby środki zablokowane przez KRRiT znalazły się na ich kontach

– wyjaśniła.