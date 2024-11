60 górników i mechaników z grupy ZE PAK podpisało we wtorek (19 listopada) umowę z Ministerstwem Aktywów Państwowych w ramach ustawy osłonowej – poinformowała spółka w komunikacie. Pracownicy z regionu konińskiego (woj. wielkopolskie) otrzymają odprawy w wysokości rocznych zarobków.

Jak przekazał prezes ZE PAK Piotr Woźny, część z 60 osób objętych umową to specjaliści od naprawy maszyn wspierających prace na odkrywkach.

– Chcemy pomóc im rozwijać ich potencjał, pomagając im funkcjonować dalej w środowisku, które dobrze znają. Jako ZE PAK chcemy wesprzeć w rozwoju naszych byłych pracowników, którzy postawili na społeczną przedsiębiorczość

– poinformował Woźny.

Umowę dotacji celowej dla spółki PAK Górnictwo w imieniu Ministerstwa Aktywów Państwowych podpisał wiceminister Robert Kropiwnicki.

– Podpisaliśmy pierwszą umowę, kolejne przed nami. Krok po kroku realizujemy zadania wynikające z ustawy, która wciela w życie postanowienia umowy społecznej. Transformacja sektora to czas wyzwań nie tylko dla pracowników, ale również całej branży. Zapisy umowy pozwolą zabezpieczyć ich od strony finansowej, by złagodzić proces zmiany

– powiedział Kropiwnicki, cytowany w komunikacie resortu.

Ustawa osłonowa zakłada płatne urlopy dla pracowników, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakują maksymalnie cztery lata oraz roczne odprawy, które mogą zastąpić odprawy w ramach układów zbiorowych pracy. Program pochłonie ok. 1,3 mld zł z budżetu państwa i ma trwać do 2034 roku.

Uprawnienia obejmą ponad 20 tys. zatrudnionych w energetyce i górnictwie węgla brunatnego w całej Polsce, ale to właśnie górnicy i energetycy z grupy ZE PAK skorzystali z niej jako pierwsi. Koncern jest w trakcie wygaszania kolejnych odkrywek węgla brunatnego. Obecnie w ZE PAK wciąż zatrudnionych jest 2,7 tys. osób. Ok. 1,2 tys. osób pracuje na ostatniej działającej odkrywce w Tomisławicach, która swoją pracę zakończy maksymalnie w 2026 r.

– To smutna rzeczywistość – zamykamy naszą ostatnią odkrywkę Tomisławice, a nasi koledzy m.in. z warsztatów mechanicznych tracą pracę. Mimo to, należy docenić osiągnięcie, jakim jest program ustawy osłonowej – odprawy i urlopy energetyczne i górnicze. Nasi pracownicy stojący na przodku transformacji w Polsce skorzystają na tym, bo zbieraliśmy poparcie dla programu blisko trzy lata temu

– przekazała w komunikacie przewodnicząca ZZ „Kadra” przy KWB „Konin” Alicja Messerszmidt.

Ustawa osłonowa to jeden z dwóch filarów pomocy dla górników i energetyków pracujących w ZE PAK. Od tego roku realizowany jest również program „Droga do zatrudnienia po węglu”. 257 mln zł z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz budżetu państwa przeznaczonych zostanie na wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia i zakładaniu własnych firm przez górników i energetyków oraz ich rodziny. Program zainaugurowany został w tym roku. Pierwsze osoby, które z niego korzystały, już znalazły nową pracę. Łącznie będzie mogło z niego skorzystać ok. 2 tys. osób.