Jak dodał, w tym czasie powinno dojść, zgodnie z tym co jest zaproponowane w ustawie, do obniżenia taryf, „więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne”.

1000 dni od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosja okupuje 18 proc. terytorium Ukrainy i bombarduje ukraińskie miasta. W rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło ponad 11 tys. cywilów, co najmniej dwa razy tylu zostało rannych, a kilkanaście milionów Ukraińców zostało zmuszonych do ucieczki. Według danych amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu, straty po stronie rosyjskiej mogą wynosić nawet 700 tys. zabitych i rannych żołnierzy, a po stronie ukraińskiej co najmniej 300 tys. Nie da się jednak precyzyjnie określić liczby ofiar wojskowych.

– Żeby niezależenie od zmęczenia wojną, byśmy nie zmarnowali solidarności obu narodów. Mamy czasami różne poglądy, interesy, kwestie historyczne do wyjaśnienia, ale nie pozwólmy nikomu, by zrujnowano ten fundament, także naszego przyszłego bezpieczeństwa i stabilności w regionie

Zaapelował do obywateli i polityków z obu krajów o „maksymalne zrozumienie”.

– Także w Polsce trudno nam wytrzymać niektóre ciężary wynikłe z wojny i naszej pełnej solidarności. (…) Musimy zrobić wszystko i robimy wszystko, by odsunąć groźbę wojny od granic naszego kraju

Ministrowie mają również zająć się projektem noweli ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dzięki której pisarze otrzymują wynagrodzenie za to, że czytelnicy wypożyczają ich książki z bibliotek. Nowela jest konieczna, ponieważ kończy się 10-letni okres, na który zostały określone limity wydatków na ten cel – kwestie te uregulowane są w ustawie z 2015 r.

Kolejnym punktem w porządku jest projekt noweli ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, którego celem jest podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proponowane rozwiązanie zwiększa o 15 proc. ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń.

Rząd ma zająć się również projektem noweli o Służbie Więziennej, który zakłada umożliwienie zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych pracowników cywilnych, którzy byliby m.in specjalistami do programów inwestycyjnych realizowanych przez SW.

5. Tusk: prąd dla gospodarstw domowych po 500 zł za MWh do końca września 2025 r.

– oświadczył Tusk przed rozpoczęciem obrad Rady Ministrów, dodając, że we wtorek „będziemy mogli przyjąć decyzję o tym, że zamrozimy ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce na przyszły rok”.

Tusk ocenił, że w czasie przedłużonej interwencji powinno dojść do obniżenia taryf na energię elektryczną, „więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne”.

– Ale jeśli będzie konieczne, będziemy to także rozpatrywali

– zaznaczył.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz niektórych innych ustaw, mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną na dotychczasowym poziomie 500 zł za MWh netto będzie przedłużony do 30 września 2025 r.

Cena maksymalna ma obejmować wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. Z uwagi na względną stabilizację na polskich i światowych rynkach energii elektrycznej podmioty z sektora JST, użyteczności publicznej i MŚP znajdują się w bezpieczniejszej sytuacji w porównaniu z odbiorcami w gospodarstwach domowych, dlatego nie będą objęte proponowanym wsparciem – napisano w uzasadnieniu projektu. Ze wsparcia wyłączone zostaną te gospodarstwa domowe, które zdecydowały się na oferty sprzedawców z ceną dynamiczną energii, dostępne od lata 2024 r.

Jak wskazano, bez interwencji ustawowej odbiorcy w gospodarstwach domowych płaciliby 623 zł za MWh – tyle bowiem wynosi średnia cena energii elektrycznej w grupie taryfowej G wynikająca z taryf sprzedawców z urzędu, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do końca 2025 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawcy, dostarczający energię eklektyczną po ustalonej ustawowo cenie dostają od państwa rekompensatę w wysokości różnicy ceny taryfowej lub tzw. ceny odniesienia i 500 zł za MWh. Pieniądze na rekompensaty będą pochodzić z funduszu przeciwdziałania COVID-19.

Projektowana ustawa przewiduje też, że sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej do 30 kwietnia 2025 r. złożą do Prezesa URE wnioski o zmianę swoich taryf.

Projekt zakłada również przedłużenie na cały 2025 r. zwolnienia z opłaty mocowej odbiorców, pobierających energię elektryczną na własne potrzeby w punktach poboru o napięciu co najwyżej 1 kV. Odbiorcy ci to głównie gospodarstwa domowe – zaznacza się w uzasadnieniu. W momencie zawieszenia opłaty mocowej w połowie roku wynosiła ona od 2,66 zł do 14,9 zł netto miesięcznie, w zależności od zużycia energii w danym gospodarstwie domowym.

Opłata mocowa trafia do operatora przesyłowego PSE. Projekt zakłada, że PSE otrzyma rekompensatę z funduszu COVID-19.

Zgodnie z Oceną Skutków Regulacji projektu, koszt rozwiązań osłonowych dla gospodarstw domowych do 30 września 2025 r. ma wynieść 3,582 mld zł, a dodatkowo 398 mln w 2026 r. z tytułu późniejszego rozliczania rekompensat. W sumie to 3,98 mld zł. Koszt zawieszenia opłaty mocowej na cały 2025 r. to 1,476 mld zł. W sumie cała interwencja ma kosztować 5,456 mld zł.