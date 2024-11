„Koszmarny ból” – to najkrótszy komentarz Kamila Piątkowskiego po przegranym 1:2 meczu ze Szkocją w Warszawie w piłkarskiej Lidze Narodów. Zawodnik FC Salzburg zdobył swoją debiutancką bramkę w reprezentacji Polski.

– Sport jest brutalny, trzeba to przyjąć na klatę (…). Nie można dopuszczać do tak straconych bramek, w ostatniej minucie. Bo to jest koszmarny ból nie tylko dla nas, zawodników, sztabu, dla kibiców, najbliższych