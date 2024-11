Welcome Center na Uniwersytecie Zielonogórskim już otwarty! Punkt ”Welcome to UZ” to miejsce, gdzie studenci zagraniczni mogą uzyskać wskazówki i bezpośrednią pomoc przy rozpoczęciu studiów na zielonogórskiej uczelni.

– Jesteśmy otwarci na studentów spoza kraju, dlatego też wychodzimy na przeciw im potrzebom – mówi Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego:

W punkcie na studentów będą czekać pracownicy Działu Współpracy z z Zagranicą.

– Będziemy starać się rozwiązywać wszystkie problemy, bez względu na to czy chodzi o zameldowanie, zajęcia dodatkowe czy kwestie pozauczelniane – podkreśla Krzysztof Pikul z Działu Współpracy z Zagranicą:

„Welcome to UZ” będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Punkt ma funkcjonować również w niektóre weekendy.