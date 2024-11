Mieszkańcy gminy Zbąszynek w przyszłym roku więcej zapłacą za wywóz śmieci. Samorząd, zgodnie z przepisami, nie może na tej usłudze zarabiać, ale nie powinien też do niej dopłacać. Samorządy jednak to robią, by nie obciążać mieszkańców rosnącymi kosztami odbioru odpadów.

– Przypomnę, że ostatnia podwyżka za wywóz śmieci w naszej gminie była 5 lat temu – tłumaczy zmianę Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Burmistrz Wiesław Czyczerski zwraca uwagę, że opłaty mogłyby być niższe, gdyby niektórzy mieszkańcy nie podawali w tzw. deklaracjach śmieciowych nieprawdziwych informacji o liczbie mieszkańców swoich posesji.