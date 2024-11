XXI Królewski Festiwal Muzyki we Wschowie będzie przebiegał pod znakiem twórczości Melchiora Teschnera, kompozytora baroku. Artysta i kaznodzieja urodził się we Wschowie 440 lat temu. Na koncerty w czasie tego weekendu, na które wstęp jest wolny, zaprasza Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Początek niedzielnego koncertu także o piętnastej.