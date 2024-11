Komisja Europejska nałożyła w czwartek (14 listopada) karę w wysokości niemal 800 mln euro na spółkę Meta za nieuczciwe praktyki w serwisie handlowym Facebook Marketplace, w tym powiązanie go z platformą społecznościową Facebook. Meta zapowiedziała, że odwoła się od tej decyzji.

KE zarzuciła gigantowi technologicznemu czerpanie korzyści z dominującej pozycji na rynku m.in. poprzez powiązanie internetowego serwisu ogłoszeń drobnych i sprzedażowego Facebook Marketplace z platformą społecznościową Facebook.

W praktyce oznacza to, że wszyscy użytkownicy Facebooka mają automatycznie dostęp do platformy sprzedażowej Marketplace niezależnie od tego, czy tego chcą, czy nie i są regularnie narażeni na jego działanie. Zdaniem Komisji Meta zyskuje w ten sposób nieuczciwą przewagę dystrybucyjną nad konkurentami, którzy nie mając takiego zasięgu jak Facebook Marketplace nie są w stanie dorównać firmie i mogą zostać częściowo wykluczeni z dostępu do rynku.

Meta oskarżona też została przez KE o jednostronne narzucanie nieuczciwych warunków handlowych innym operatorom platform sprzedażowych online, reklamującym się w serwisach Meta, zwłaszcza na popularnych portalach społecznościowych Facebook i Instagram. Zdaniem KE, uprzywilejowana pozycja pozwala Meta na wykorzystywanie danych pozyskiwanych z reklam generowanych przez tych dostawców wyłącznie na korzyść Facebook Marketplace.

– Meta powiązała swoją internetową usługę sprzedażową Facebook Marketplace ze swoją osobistą siecią społecznościową Facebook i narzuciła nieuczciwe warunki handlowe innym dostawcom. Zrobiła to, aby przynieść korzyści Facebook Marketplace, dając mu w ten sposób przewagę, której inni dostawcy podobnych usług nie mogli dorównać. Jest to niezgodne z przepisami antymonopolowymi UE

– skomentowała komisarka UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager.

KE wszczęła formalne postępowania wobec Meta w czerwcu 2021 r. W czwartek (14 listopada) nakazała Meta zaprzestanie naruszeń i powstrzymanie się od ponownego ich popełnienia lub od stosowania podobnych praktyk w przyszłości. Firma została ukarała za naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych grzywną w wysokości 797,72 mln euro.

Jak tłumaczyła w czwartkowym oświadczeniu KE, ustalając wysokość grzywny Komisja wzięła pod uwagę czas trwania i wagę naruszenia, a także obroty Facebook Marketplace. Ponadto wzięła pod uwagę całkowity obrót firmy Meta, aby „zapewnić wystarczający efekt odstraszający dla firmy o tak znaczących zasobach jak Meta”.

Dominacja rynkowa jako taka nie jest nielegalna w świetle unijnych przepisów antymonopolowych. Przedsiębiorstwa dominujące ponoszą jednak szczególną odpowiedzialność za nienadużywanie swojej silnej pozycji rynkowej poprzez ograniczanie konkurencji, zarówno na rynku, na którym dominują, jak i na rynkach odrębnych. Z kolei nadużywania pozycji dominującej zakazują zarówno Traktat o funkcjonowaniu UE, jak o porozumienie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Grzywny nakładane na przedsiębiorstwa naruszające unijne przepisy antymonopolowe są wpłacane do ogólnego budżetu UE. Wpływy te nie są przeznaczane na konkretne wydatki, ale dzięki nim składki państw członkowskich do budżetu UE na kolejny rok są odpowiednio zmniejszane. Grzywny pomagają zatem w finansowaniu UE i zmniejszają obciążenie podatników.

Meta zapowiedziała w czwartkowym oświadczeniu, że odwoła się od decyzji KE.