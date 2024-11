Mijają cztery lata od organizacji w nowosolskim muzeum pierwszych warsztatów „Muzealna 20”. To propozycja skierowana do najmłodszych dzieci szkół podstawowych i ich opiekunów. – Raz w miesiącu zapraszamy mieszkańców do udziału w zajęciach o różnej tematyce. Frekwencja jest znakomita – mówi Magdalena Birut z miejscowej placówki.

Najbliższe warsztaty odbędą się 24 listopada.