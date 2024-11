Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa przygotowuje się do zimy. Przy blokach stoją już pojemniki z piaskiem do posypywania jezdni i chodników. Pracownicy sprawdzają szczelność okien w piwnicach i drzwi wejściowych do domów. – Na nasze zlecenie zimowym utrzymaniem dróg i chodników zajmuje się firma zewnętrzna – mówi prezes spółdzielni Bogusław Greń.

– Zimą, w czasie wietrzenia mieszkań, prosimy mieszkańców o wyłączanie centralnego ogrzewania – dodaje prezes Greń.