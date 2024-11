Sugerowanie przez firmę Cinkciarz.pl, że w możliwie najkrótszym czasie uzyska licencję bankową może wprowadzać odbiorców w błąd, bo proces ten nie został nawet rozpoczęty – poinformowała w środę (13 listopada) Komisja Nadzoru Bankowego, odnosząc się do wtorkowej zapowiedzi firmy.

– Cinkciarz.pl ani powiązane z nim podmioty nie występowały do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zezwolenie na utworzenie banku krajowego, a tym samym KNF nie prowadzi postępowań, w wyniku których takie zezwolenie mogłoby zostać wydane. Sugerowanie przez Cinkciarz.pl „uzyskania licencji bankowej w możliwie najkrótszym czasie” w sytuacji, kiedy proces ten nie został nawet rozpoczęty, może wprowadzać odbiorców (…) w błąd

– wskazała KNF w wydanym w środę komunikacie.

Komunikat KNF to reakcja na wtorkową zapowiedź firmy Cinkciarz.pl, w której poinformowała ona, że przekształci się w spółkę akcyjną, a niezbędne do tego dokumenty „są w trakcie przygotowywania”. Cinkciarz.pl zapowiedział też, że złoży wniosek o licencję bankową na terenie UE, co – jak wskazano – umożliwi mu wprowadzenie pełnej gamy usług bankowych. Firma zapewniła też, że po uzyskaniu licencji bankowej, wszystkie środki jej klientów będą objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, „co zagwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa”.

Jak zaznaczono w komunikacie KNF, powodzenie tego procesu uzależnione jest od oceny przez Komisję szeregu przesłanek ustawowych związanych zarówno z założycielem, jak i tworzonym przez niego bankiem. Komisja dokonuje m.in. wszechstronnej oceny założyciela, w tym w odniesieniu do jego sytuacji finansowej i planów biznesowych oraz „odpowiedniości w zakresie reputacji i zdolności do zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością bankową na rynku”.

KNF zwróciła przy tym uwagę na wymogi dotyczące formy prawnej założyciela oraz minimalnego kapitału tworzonego banku, który nie może być niższy niż równowartość 5 mln euro. Jak wskazano, oprócz zezwolenia na utworzenie banku krajowego, do rozpoczęcia przez taki bank działalności wymagane jest odrębne zezwolenie KNF na rozpoczęcie działalności operacyjnej.

– Proces rozpoczynania na rynku polskim działalności w formie banku krajowego jest zatem złożony i wieloetapowy. KNF wydaje zezwolenie na rozpoczęcie działalności operacyjnej po stwierdzeniu, że bank jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności, zgromadził w całości kapitał założycielski, dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych i innych wartości, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju prowadzonej działalności bankowej oraz spełnia inne warunki określone w decyzji o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku

– podkreślono w komunikacie KNF.

Komisja wskazała, że na utworzonym banku spoczywa też ustawowy obowiązek wnoszenia składek na rzecz BFG, a powstaje on z dniem rozpoczęcia działalności przez bank. „Systemem gwarantowania depozytów BFG objęte są środki zgromadzone w bankach krajowych, tzn. mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w oddziałach banków zagranicznych (tj. oddziałach banków z siedzibą na terytorium państwa niebędącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego)” – zaznaczono w komunikacie KNF.

W październiku Cinkciarz.pl i jego spółki zależne (Conotoxia sp. z o.o. i Conotoxia Ltd.) zapowiedziały pozwy przeciwko bankom: BPS, BOŚ, Credit Agricole, ING, Millenium, Getin Bank, mBank, Citibank i SGB. Kantor przekonuje, że banki te odmówiły mu dostępu do ich platform walutowych, przez co uniemożliwiły zawieranie transakcji wymiany walut z nimi i zarzuca im „zmowę bankową”.

Na przełomie września i października KNF informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów dotyczących realizacji usług wymiany walut przez kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał również, że otrzymał 13 skarg klientów dotyczących firmy. Użytkowników dotykać miały opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Na początku października KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz. pl i Cinkciarz. pl Marketing. Tłumaczono wówczas, że następstwem decyzji będzie m.in. wykreślenie spółki i jej agentów z rejestru dostawców usług płatniczych. Cinkciarz.pl informował, że podejmuje kroki prawne w celu jak najszybszego uchylenia decyzji Komisji.

Cinkciarz.pl na swojej stronie internetowej informuje, że jest firmą zarejestrowaną w Polsce i dostarcza usługę internetowej wymiany walut w trzech modelach transakcyjnych. Jest członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).