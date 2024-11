Zwycięstwem 46:43 drużyny Wawrów Stali Gorzów Wlkp. nad Falubaz Junior Zielona Góra zakończyły się pierwsze derby w mini żużlu.

Był to pierwszy w historii mecz rozegrany wg. „normalnej” tabeli ligowej, jaką stosuje się w zawodach Speedway Ekstraligi. Ze względu na to, że oba kluby nie dysponują taką ilością zawodników aby złożyć całą drużynę w obu zespołach wystąpili gościnnie zawodnicy z innych klubów.

Po zakończeniu meczu rozegrano wyścig memoriałowy poświęcony pamięci Bogusława Nowaka, w którym zwyciężył Franciszek Szczyrba (Rybki Rybnik), przed Michałem Głębockim, Marcelem Zwierzyńskim (obaj Wawrów Stal) i Konradem Ciecierą (Falubaz Junior).

Same zawody były ciekawe i emocjonujące, ale mimo to na trybunach i w parkingu panowała przyjazna, sportowa atmosfera co podkreślał m.in. trener zielonogórskiej drużyny Grzegorz Walasek.

Wawrów Stal Gorzów Wlkp. – Falubaz Junior Zielona Góra 46:43

Wawrów Stal: Michał Głębocki 11, Nikodem Sekuła 4, Adam Syguda 10, Gustaw Bazydło 5, Marcel Zwierzyński 8, Iliwier Szymczak 5, Emilian Różecki 4, Oliwier Fede 0.

Falubaz Junior: Konrad Cieciera 7, Piotr Morawiak 9, Marcel Czyżniejewski 4, Nikodem Martyniak 2, Franciszek Szczyrba 12, Kajetan Jarosiewicz 2, Sawin Turowski 5, Ignacy Werstler 2.