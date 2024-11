Pięć zgłoszeń odebrali w ostatnich dniach wielkopolscy policjanci w związku z cukierkami z niebezpiecznymi przedmiotami, w tym igłami, szpilkami i ostrzami od maszynki, jakie dzieci zbierały w halloween. Policja nie wyklucza, że była to skoordynowana akcja najprawdopodobniej wywołana w internecie.

Rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak powiedział PAP w poniedziałek (4 listopada), że w ostatnich dniach policjanci w całym regionie odebrali pięć zgłoszeń o niebezpiecznych przedmiotach w cukierkach, jakie dzieci zbierały podczas halloween.

Borowiak wskazał, że cztery z tych przypadków dotyczą Gniezna i okolicy. Jedno zgłoszenie odebrali policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wrześni.

– Przypadki te są niezależne od siebie. Zgłaszali się do nas rodzice dzieci, które te różne przedmioty znaleźli w tych cukierkach. Badamy te sprawy, śledzimy, natomiast jeszcze kwalifikacja prawna nie została szczegółowo określona

– powiedział.

Borowiak, pytany, czy policjanci w regionie odbierali podobne zgłoszenia w poprzednich latach, odpowiedział, że nigdy.

– Działo się to w różnych miejscach w całym kraju, więc mamy wstępne podejrzenie, że mogły to być jakiegoś rodzaju skoordynowane działania wywołane w internecie, na jakichś grupach, w aplikacjach, bo to na pewno nie jest przypadek, że w ciągu jednego czy dwóch dni w różnych częściach kraju tak duża liczba takich sytuacji wystąpiła