Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich i Dzień Pamiątki Umarłych obchodzą 1 listopada luteranie – powiedziała rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

„1 listopada luteranie zwykle odwiedzają groby bliskich, choć w tradycji Kościoła zmarłych wspomina się w ostatnią niedzielę roku kościelnego, tak zwaną Niedzielę Wieczności, pod koniec listopada. Jest poświęcona przemijaniu i śmierci” – powiedziała Godfrejów-Tarnogórska.

Wskazała, że obchodzona 1 listopada Pamiątka Umarłych jest dniem wspominania tych, którzy odeszli, a zarazem okazją, by prosić Boga o pociechę dla wszystkich zasmuconych.

„Podczas nabożeństw odprawianych na cmentarzach modlimy się o pewność wiary, jaką posiadał apostoł Paweł. W liście do Rzymian pisał: +Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym+. Takie świętowanie Pamiątki Umarłych umożliwia spotkanie ze słowem bożym i wspólną modlitwa” – powiedziała Godfrejów-Tarnogórska.

Luteranie nie modlą się za dusze zmarłych, gdyż wierzą, że nie wpływa to na sytuację zmarłego. Nie obchodzą też Dnia Zadusznego. Luteranie nie uznają istnienia czyśćca.

„Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska powiedziała, że 1 listopada obchodzona jest również Pamiątka Świętych Pańskich, chociaż święci w Kościołach protestanckich nie są identyfikowani z postaciami beatyfikowanymi lub kanonizowanymi.

„Świętym jest każdy człowiek prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa. Kryterium świętości jest więc tożsame z żywą wiarą w Boga jako tego, który odkupił ludzkość swoją własną krwią. Tak rozumiany święty pozostaje więc normalnym człowiekiem, choć nadal posiada grzeszną naturę. Dlatego luteranizm, za Marcinem Lutrem, określa kondycję człowieka wierzącego, jako +usprawiedliwionego grzesznika+, czyli żyjącego wiarą w Boga, ale ciągle jeszcze podległego grzechowi. W dniu Świętych Pańskich luteranie dziękują Bogu za wszystkich żyjących i zmarłych, prawdziwie wierzących chrześcijan” – powiedziała.

Zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego bp Adrian Korczago zaapelował o włączenie się do akcji Fundusz dla Żywych, by wspominając zmarłych, pamiętać o żywych. Zachęcał, by dekorując groby, nie popadać w przesadę.

„Warto to czynić zwłaszcza w kontekście dramatu tegorocznej powodzi. (…) Wystarczy ograniczyć liczbę wiązanek, zwłaszcza tych plastikowych, zniczy i to nie tylko 1 listopada, ale także podczas uroczystości pogrzebowych” – wskazał i prosił, by zaoszczędzonymi w ten sposób pieniędzmi wesprzeć diecezjalny Fundusz dla Żywych.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy około 60 tys. wiernych. Najliczniejsza grupa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Reformacja dotarła tu wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 roku. (PAP)