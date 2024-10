Dziś mogę to powiedzieć oficjalnie. Zrobiliśmy to! Wczoraj zostały przelane WSZYSTKIE zaległe kwoty do zawodników i inne należności wymagane do licencji na następny sezon. Teraz ze spokojem czekamy na weryfikację ze strony komisji licencyjnej. – czytamy w oświadczeniu prezesa Stali Gorzów Dariusza Wróbla. Nowy prezes Stali Gorzów podziękował wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkową klubu i zapowiedział plan naprawczy, który ma ustabilizować sytuacje w klubie. Przypomnijmy, aby klub mógł przejść proces weryfikacyjny musiał spłacił do końca miesiąca dług o wielkości 4,5 mln złotych.

Całość oświadczenia Stali Gorzów

Oświadczenie ??

Drodzy kibice!

Ostatnie dni to była walka z czasem. Robiliśmy wszystko aby uratować nasz ukochany klub i spłacić wszelkie należności wymagane do uzyskania licencji na starty w PGE Ekstralidze w sezonie 2025.

Dziś mogę to powiedzieć oficjalnie. Zrobiliśmy to! Wczoraj zostały przelane WSZYSTKIE zaległe kwoty do zawodników i inne należności wymagane do licencji na następny sezon. Teraz ze spokojem czekamy na weryfikację ze strony komisji licencyjnej.

Zrobiliśmy to RAZEM. Razem uratowaliśmy Stal Gorzów! Pragnę podziękować Wam, drodzy KIBICE, to Wy pokazaliście jak ważna jest dla Was Stal. Wasze wsparcie na zrzutce i na licytacjach jest nie tylko ważne pod względem finansowym. Daliście mi niesamowitego kopa i zastrzyk energii do działania. To było dla mnie szczególnie ważne!

Dziękuję sponsorom, którzy nie zostawili klubu w ciężkiej sytuacji finansowej i po raz kolejny pokazali, że są z nami na dobre i na złe, dziękuję również władzom miasta, gorzowskim parlamentarzystom i samorządowcom. Wiemy, że Stal Gorzów to także ważna część historii i tradycji Gorzowa Wielkopolskiego i zawsze możemy na Was liczyć.

Dziękuję pracownikom klubu za wspólną pracę i wszystkim, którzy byli z nami w tych trudnych chwilach.

Przed nami kolejne zadania. W tej chwili przygotowujemy plan naprawczy, aby ustabilizować naszą sytuację finansową na przyszłość. Przed nami jeszcze wiele pozytywnych emocji żużlowych i powodów do dumy.

Na zawsze Razem!

Dariusz Wróbel