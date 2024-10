Tegoroczny deficyt budżetowy będzie większy niż zakładano, ale nie oznacza to cięcia wydatków – poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu nie przekazał, o ile deficyt będzie wyższy.

– powiedział premier.

– Zobowiązałem pana ministra finansów – to dla niego było oczywiste od samego początku – że będziemy reagowali zgodnie z tym, co jest naprawdę, nie będziemy szukali (…) kombinacji księgowych po to, żeby coś przed opinią publiczną ukryć. Deficyt jest większy, nie oznacza to cięcia wydatków

– dodał szef rządu.

Jak przekazał premier, wpływy do budżetu są mniejsze m.in. z powodu spadku inflacji poniżej poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2024 r.

– Wpływy do budżetu państwa są wyraźnie mniejsze, bo inflacja jest mniejsza niż zakładano w budżecie. (…) Jeśli ktoś na inflacji zarabia (…), to państwo zarabia, bo jest dużo większy VAT (wpływy z VAT – PAP) wtedy kiedy jest wysoka inflacja. To, że inflacja w skali roku jest wyraźnie niższa, o połowę niższa niż zakładali twórcy tego budżetu, oznacza także mniejszy wpływ z tytułu podatków. (…) Poprzednicy także wpisali na ten rok 2024, takie założenie mieli, że 6 mld zł zysku Narodowy Bank Polski wpłaci do budżetu państwa, a Narodowy Bank Polski poinformował nas już dawno temu że jest na stracie, więc także z tego źródła pieniędzy nie ma i to się składa na ten powiększony deficyt