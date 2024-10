Żołnierze sił pokojowych ONZ w południowym Libanie (UNIFIL) wycofali się z wieży obserwacyjnej w miejscowości Dhajra po ostrzelaniu tego obiektu przez wojska izraelskie – poinformowała w piątek (25 października) misja. Izrael od dawna naciska, by żołnierze UNIFIL opuścili swoje stanowiska, a ONZ się temu sprzeciwia.

Do zdarzenia doszło we wtorek (22 października). Żołnierze UNIFIL zobaczyli z wieży izraelskich wojskowych przeszukujących jeden z domów; gdy ci zorientowali się, że są obserwowani, ostrzelali stanowisko sił ONZ, zmuszając obserwatorów do opuszczenia tego posterunku – przekazała misja ONZ w mediach społecznościowych.

Izraelskie wojsko nie skomentowało tego incydentu.

W osobnym komunikacie UNIFIL poinformowała, że rakieta (lub pocisk) nieznanego pochodzenia uszkodziła w środę budynek placówki medycznej misji w miejscowości Bejt Leif. Jak dodano, dwa pociski (lub rakiety), również nieokreślonego pochodzenia, uszkodziły później kwatery mieszkalne UNIFIL w miejscowości Kafer Szuba.

Siły Obronne Izraela od początku października prowadzą operację lądową na południu Libanu, deklarując, że jej celem jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony terrorystycznego Hezbollahu. Izrael podkreśla, że jego ataki nie są wymierzone w libańskich cywilów i wojsko lub siły UNIFIL. Jednocześnie władze w Jerozolimie wielokrotnie apelowały o wycofanie wojsk ONZ z południa Libanu, zawsze spotykając się z odpowiedzią, że żołnierze UNIFIL pozostaną na swoich stanowiskach.

W ciągu ponad trzech tygodni wojska misji zostały ostrzelane co najmniej 20 razy, w tych incydentach zostało rannych pięciu żołnierzy. Ostrzeliwanie i naruszanie stanowisk UNIFIL przez Izrael skrytykowały władze m.in. Polski, Francji i Włoch.

Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ (UNIFIL) działają w Libanie od 1978 r. na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Obecnie misja składa się z około 10 tys. żołnierzy i 800 cywilów z 50 państw, w tym ok. 250-osobowego kontyngentu z Polski.

Jednym z deklarowanych celów UNIFIL jest m.in. pomoc libańskim władzom i wojsku w odzyskaniu kontroli nad południem kraju, faktycznie rządzonym przez wspierany przez Iran Hezbollah.

UNIFIL miał również pilnować wdrażania rezolucji RB ONZ z 2006 r., która zakładała wycofanie z południa Libanu wszystkich sił zbrojnych poza regularną armią tego państwa i wojskami ONZ. O ile siły izraelskie, które stoczyły w 2006 r. wojnę z Hezbollahem, wycofały się z tego obszaru, o tyle szyicka organizacja nie tylko tam pozostała, ale też rozbudowała tam infrastrukturę i potencjał militarny.