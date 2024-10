Blisko 30 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu żarskiego wzięło udział w drugim konkursie 10. Turnieju Wiedzy Historycznej. Wydarzenie zorganizowano w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Organizatorem konkursu była żarska placówka muzealna oraz Stowarzyszenie 42. Pułku Zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej.

Sprawdzenie wiedzy dotyczyło największych bitew 1944 roku, w których uczestniczyli polscy żołnierze. Młodzież mogła także obejrzeć film dokumentalny „Falaise” opisujący niezwykle istotne walki w Normandii, gdzie ważną rolę odegrali polscy żołnierze.– Jest to historia niecodzienna. Tym bardziej warto o niej pamiętać. To również przedstawienie sylwetek wielu wybitych dowódców chociażby generała Maczka – mówi Waldemar Kotula z żarskiego stowarzyszenia. Sami uczestnicy konkursu podkreślają, że historia jest jedną z ważniejszych dyscyplin nauki. – Dzięki niej poznajemy przeszłość, ale również uczymy się na błędach, które kiedyś popełniali ludzie. Taką nauczką dla przyszłych pokoleń jest właśnie wojna. Wiemy ile pochłonęła ofiar. Do nas należy, aby nie powtarzać tych tragicznych kart historii – dodają uczniowie: