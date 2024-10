Budynek przy ulicy Kolejowej w Iłowej przechodzi gruntowną przebudowę. Obiekt po dawnym przedszkolu i szkole zmieni przeznaczenie. Powstanie tu miejsce dla seniorów oraz młodzieży. Kompleks pełnić będzie także wiele funkcji. Wartość zadania to 9 milionów złotych.

Prace realizowane są przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. – Projekt Dobre Miejsce to określenie, które oddaje cel, jaki ma wypełniać modernizowany budynek. Chcemy, aby tak odbierali to mieszkańcy od najmłodszych, którzy również będą tu funkcjonować, aż po najstarszych iłowian. To będzie przestrzeń dla nich właśnie – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

– Prace są na zaawansowanym etapie. Obecnie trwa wymiana wszystkich instalacji w obiekcie – zaznacza włodarz gminy:

Dodajmy, że Dobre Miejsce ma zostać oddane do użytku do kwietnia.