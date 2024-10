W Zielonej Górze został zatrzymany mężczyzna, który jest podejrzany o kradzież BMW w Międzyrzeczu – powiedziała PAP w środę (23 października) rzeczniczka zielonogórskiej policji, podinsp. Małgorzata Stanisławska. 40-latek trzeźwieje w policyjnej celi.

We wtorek około godz. 19 zielonogórska policja została zawiadomiona przez komendę w Międzyrzeczu o kradzieży BMW oraz podejrzeniu, że złodziej może jechać samochodem do Zielonej Góry.

Około godz. 21 policjanci w Zielonej Górze zauważyli skradzione BMW.

– powiedziała rzeczniczka policji.

Mężczyzna został zatrzymany. Był pijany i bełkotał.

– Po rozmowie policjanci ustalili, że to on przyjechał do Zielonej Góry poszukiwanym BMW” – powiedziała podinsp. Stanisławska. Mężczyzna odmówił badania alkomatem. „Została mu pobrana krew do badan pod katem alkoholu oraz narkotyków