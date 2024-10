Zgodziłem się, żeby sztuczna inteligencja wygenerowała głos oraz wywiad z Wisławą Szymborską, trochę na zasadzie eksperymentu – powiedział PAP Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. To jest rodzaj żartu, który też pokazuje, jak blisko nas jest zupełnie inna rzeczywistość – dodał.

Radio Kraków we wtorek zainicjowało nową formułę OFF Radia Kraków. Nadawany w internecie oraz w technologii DAB+ tematyczny kanał rozgłośni jest niemal w całości tworzony przez narzędzia sztucznej inteligencji (AI). Prowadzą go trzy postaci wykreowane przez AI. Na antenie wyemitowany został „wywiad” Wisławą Szymborską — wygenerowana przez AI dziennikarka rozmawiała z noblistką, której głos opracowała także sztuczna inteligencja.

– Zgłosiło się do mnie OFF Radio Kraków, czyli taka jednak bardzo niszowa substacja Radia Kraków, z pytaniem czy zgodzę się na to, żeby sztuczna inteligencja wygenerowała głos oraz wywiad z Szymborską. W zeszłym roku zgodziliśmy się nawet na coś bardziej radykalnego, to znaczy stworzenie hologramu Wisławy Szymborskiej na Targi Książki w Warszawie, więc nie widziałem powodu, żeby na to się nie godzić. Trochę na zasadzie takiego eksperymentu, żeby zobaczyć, jak sztuczna inteligencja sobie radzi na teraz. Potraktowałem to, jako dotarcie z przypomnieniem o kimś takim jak Wisława Szymborska do ludzi, którzy posługują się nowymi technologiami, interesują ich nowe technologie

– wyjaśnił w rozmowie z PAP Rusinek.

Pytany o to, jak noblistka zareagowałaby na taki eksperyment ze swoim udziałem, odpowiedział:

– Nie wiem oczywiście, jak Szymborska by zareagowała na swój głos albo głos jakiegoś poety już nieżyjącego, a sobie znanego, ale myślę, że jej poczucie humoru wskazywałoby na to, że by ją to rozbawiło.

Odnosząc się do treści odpowiedzi Szymborskiej, które również były wygenerowane przez sztuczną inteligencję, ocenił, że „na pewno niektórych rzeczy by nie powiedziała prawdziwa Szymborska”.

– Natomiast myślę, że jeśli ktoś ją zna, jej poezję, wywiady z nią, to się zorientował szybko, że to nie mogła być ona. Muszę powiedzieć, że tembr głosu, sposób mówienia, sam głos jako taki udało się inteligencji sztucznej zrobić bardzo podobny

– ocenił.

Przyznał, że jest mu przykro, że jego „poczucia humoru wiele osób nie podziela i jest oburzenie na ten wywiad”.

– Może ono przejdzie. Może ono też jest spowodowane lękami przed sztuczną inteligencją. Nikt nie został oszukany, nikt nie został zmanipulowany. To jest rodzaj żartu, który też pokazuje, jak blisko nas jest zupełnie inna rzeczywistość. Właściwie już za rogiem, na którą warto się chyba przygotować

– podkreślił.

Polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), dama Orderu Orła Białego zmarła 1 lutego 2012 r. w Krakowie.