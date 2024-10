Podopieczni selekcjonera Michała Probierza nie mają już wszystkiego w swoich rękach. Aby wyprzedzić Portugalię, muszą ją pokonać na wyjeździe co najmniej trzema bramkami (w Warszawie w sobotę przegrali 1:3), wygrać także ze Szkocją i liczyć na to, że zespół z Półwyspu Iberyjskiego przegra w Splicie z Chorwacją. Jeśli Polska wygra w Porto dwoma golami, o kolejności zdecyduje bilans bramek.

– Zaczęliśmy bardzo dobrze, stworzyliśmy sytuacje, zdobyliśmy bramkę. A później straciliśmy gola po przepięknym uderzeniu (Borny Sosy – PAP). Tak bywa w futbolu. Nie mam pretensji do drużyny o tę sytuację. Ale dwa błędy, które sami spowodowaliśmy, sprawiły, że szybko przegrywaliśmy już 1:3. Na tym poziomie to nie powinno się zdarzyć. Takie błędy mogą śnić się po nocach. Z boku, z ławki rezerwowych, czuć jednak było, że możemy wrócić do meczu. Widać było, że dobrze gramy. Chwała drużynie, że wyszła z takiej sytuacji

– Podnosimy głowy do góry. Wyciągamy wnioski. Teraz jest następny mecz i jedziemy do przodu. Myślę, że mamy duży potencjał. Pokazaliśmy to już na Euro 2024. Musimy się rozwijać i grać jak najwięcej minut w klubie. Wtedy będziemy zbierać tego owoce w reprezentacji

„Bardzo dobrze rozumiem się z Piotrkiem Zielińskim. Myślę, że było to również widać we wcześniejszych meczach” – ocenił piłkarz reprezentacji Polski Kacper Urbański po remisie z Chorwacją (3:3) w czwartej kolejce Ligi Narodów.

4. Zieliński: czujemy niedosyt, mogliśmy wygrać

Po meczu Ligi Narodów Polska – Chorwacja (3:3) dla TVP Sport powiedzieli:

Piotr Zieliński (pomocnik reprezentacji Polski): „Utrata trzech goli w sześć minut to jest niewytłumaczalne. Nic nie wskazywało na to, że tak się może stać. Po strzeleniu pierwszego gola nie powinniśmy się cofać, tylko dążyć do zdobycia drugiej bramki. Później jednak Chorwaci zbyt łatwo strzelili nam gole. Musimy nad tym pracować. Druga połowa pokazała, że jeśli wychodzimy agresywnie i wysoko, to przeciwnikom się trudno gra, nawet tak dobrze wyszkolonym technicznie jak Chorwaci.

– Niełatwo jest „pressować” przez cały mecz i stwarzać sytuacje bramkowe. Musimy jednak wydłużyć te momenty i konkretyzować je. Łatwiej się gra, gdy mając przewagę możemy przegrać piłkę z jednej strony na drugą, a przeciwnik się frustruje. – Wyszliśmy wyżej i odbieraliśmy piłkę Chorwatom na ich połowie. Pierwsze podanie powinniśmy grać do przodu, żeby napędzać te ataki. Stworzyliśmy kilka składnych akcji po fenomenalnych podaniach. Sebastian Szymański fantastycznie podał do Jakuba Kamińskiego. Szkoda, że tego nie wykorzystał. Mamy jakość. Potrafimy grać w piłkę i teraz pora przełożyć to na zwycięstwa.

Marcin Bułka (bramkarz reprezentacji Polski): „Zadaniem bramkarza jest minimalizowanie strat. Popełniliśmy błędy indywidualne. Brakowało też doskoku przy pierwszej bramce. Wszystko toczyło się bardzo szybko. Tuż po naszym golu na 3:2 mogliśmy strzelić kolejnego. Nawet kibice nie zdążyli przestać świętować, a Kuba Kamiński był sam na sam, lecz bramkarz obronił. Mogliśmy jeszcze bardziej ryzykować podaniami prostopadłymi. W końcówce mieliśmy przewagę po czerwonej kartce Livakovica”.