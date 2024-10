We wszystkich sołectwach na terenie gminy Iłowa odbędą się wybory sołtysów. Urząd do dziś ma czas na obwieszczenie listy zarejestrowanych kandydatów i podanie do wiadomości mieszkańców składu komisji wyborczej. Wybory zaplanowano w terminie od 21 do 25 października.

Plebiscyt organizowany jest w związku z upływem kadencji dotychczasowych włodarzy wsi. – Do zeszłego piątku był czas na zgłaszanie kandydatów wraz z listą poparcia co najmniej dziesięciu mieszkańców. Wpłynęło trzynaście kandydatur – mówi sekretarz gminy Aldona Slipaczek-Jurek:

– Zaczynamy w poniedziałek od wyborów sołtysa w miejscowościach Czerna i Borowe. Kończymy w Jankowej i Szczepanowie – zaznacza sekretarz gminy:

Dodajmy, że gmina Iłowa liczy 10 sołectw.