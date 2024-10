Skwierzyna dalej będzie współpracować z niemieckim Bernau bei Berlin. Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie podpisano postanowienie o kontynuowaniu współpracy.

Skwierzyna i Bernau bei Berlin to miasta partnerskie związane umową o współpracy już od już od 45 lat. Wszystko po to, by wymieniać się doświadczeniami, dobrymi praktykami i zacieśniać więzy pomiędzy polskimi a niemieckimi mieszkańcami. Właśnie dlatego w sobotę (12.10) w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie podpisano porozumienie o kontynuowaniu tej owocnej współpracy. To dla nas bardzo ważne – przyznał Wojciech Kowalewski, burmistrz Skwierzyny.

Miasta współpracują ze sobą nie tylko na polu kulturalnym, ale także turystycznym, sportowym, w zakresie oświaty, zdrowia, handlu, usług czy też gospodarki rolnej i żywnościowej. Obie strony wynoszą z tego wiele korzyści – dodał André Stahl, burmistrz Bernau bei Berlin.

Nie bez znaczenia pozostaje także współdziałanie obu miast w zakresie bezpieczeństwa, co jest szczególnie istotne w tych czasach – podkreśla burmistrz Skwierzyny.

Uroczystości związane z podpisaniem porozumienia zwieńczyło wręczenie odznak i medali zasłużonym działaczom, a także wspólny poczęstunek.