Prokuratura w Zielonej Górze wszczęła postępowanie ws. śmierci dwóch nastolatek w Zielonej Górze. We wtorek 14-latka na osiedlu Pomorskim została śmiertelnie potrącona przez samochód. 16-letnia uczennica tej samej szkoły tego samego dnia odebrała sobie życie. Obie dziewczynki uczęszczały do IV liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

Jak mówi prokurator Ewa Antonowicz obie te sprawy są w kręgu zainteresowań prokuratury, ale śledztwa te nie są ze sobą łączone.

– Badamy czy decyzja nastolatki o odebraniu sobie życia zapadła samodzielnie, czy na dziewczynkę wpłynęły inne osoby – dodaje rzeczniczka prokuratury.

Przypomnijmy, do drugiego, tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na osiedlu Pomorskim w Zielonej Górze. Kierująca samochodem osobowym marki seat potrąciła 14-latkę. Na miejsce wezwano służby ratownicze. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Zielonej Górze. Jej życia nie udało się uratować.

– Poszukujemy świadków tego zdarzenia – mówi prokurator Ewa Antonowicz.

W związku z tragicznymi wydarzeniami władze szkoły zorganizowały kompleksowe wsparcie psychologiczne. Uczniowie oraz nauczyciele mogą skorzystać z pomocy psychologa szkolnego, jak również specjalistów z zielonogórskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.