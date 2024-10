Rozpoczął się nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2024-2030. Urząd przyjmuje zgłoszenia kandydatur do 22 października. Propozycje można składać w formie papierowej lub elektronicznej.

Komitet ma pełnić między innymi funkcję doradczą burmistrza. – Program rewitalizacji konsultowany był z mieszkańcami. Zachęcamy do włączania się w to, co dzieje się i będzie planowane w przyszłości na terenie gminy – mówi sekretarz Aldona Slipaczek-Jurek:

– Chcemy, aby nasz program rewitalizacji był oceniany, monitorowany i ewaluowany przez zespół, który zostanie powołany zarządzeniem burmistrza – zaznacza gminna sekretarz:

Więcej na temat naboru znaleźć można na stronie iłowskiego urzędu. Więcej informacji znajdziecie na stronie >>www.ilowa.pl<<.