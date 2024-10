Tematem dzisiejszej audycji z cyklu „Forum Rolnika” są: Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

_ _ _

Forum Rolnika to audycja skierowana do polskich rolników. Aktualności dla rolników, informacje związane z polityką rolną, ale co najważniejsze informacje o tym skąd wziąć pieniądze na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych.

W audycji informacje o działaniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej audycji z cyklu „Forum Rolnika” znaleźć można na tej stronie.