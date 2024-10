Burmistrz Szprotawy zaprasza mieszkańców do włączenia się w prace nad zadaniami do budżetu miasta. Do 15 października można składać wnioski z propozycjami przedsięwzięć do realizacji w przyszłym roku. Propozycje należy składać w siedzibie urzędu.

Szprotawianie mogą przedstawić własne zadania, które według nich należy wykonać. – Zachęcamy do tego. Jesteśmy ciekawi wizji rozwoju przedstawianej przez aktywnych mieszkańców. Czekamy na stosowne dokumenty – mówi burmistrz Mirosław Gąsik:

– Prosimy, aby trzymać się wyznaczonego terminu składania wniosków. Już spływają pierwsze dokumenty – zaznacza włodarz miasta:

Dodajmy, że po zebraniu wniosków i ich analizie urząd przedstawi zakwalifikowane pomysły mieszkańców.