Podkreślono też, że ściganie, ewentualne aresztowanie i zatrzymanie Romanowskiego nie wpłynie na funkcjonowanie ZPRE. Co więcej, nie ma też „wystarczających powodów” pozwalających wątpić w zamiar ścigania polskiego posła, by wymierzyć mu sprawiedliwość. W ocenie ZPRE wniosek Bodnara jest zatem „poważny”.

Rezolucja przyjęta w środę przez ZP Rady Europy głosi, że immunitet Romanowskiego został uchylony, by możliwe było „wymierzenie sprawiedliwości”. Jednocześnie oczekuje się od władz polskich, by „zapewniły, że takie wymierzenie sprawiedliwości będzie sprawiedliwe i bezstronne, przy pełnym poszanowaniu prawa krajowego i gwarancji zapewnionych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka”.

Dodał też, że wniosku do ZP Rady Europy w sprawie Romanowskiego „nie odważył się podpisać Dariusz Korneluk”.

Mecenas przywołał też niedawną – z ubiegłego piątku – uchwałę Izby Karnej Sądu Najwyższego. Zdaniem obrońcy, SN potwierdził, że „Dariusz Korneluk (prokurator krajowy – PAP) nie mógł skutecznie złożyć wniosku do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego z uwagi na to, że urząd Prokuratora Krajowego zajmuje nieprzerwanie Dariusz Barski” – zaznaczył mec. Lewandowski.

Skierowanie wniosku do ZP Rady Europy – jak dodał – nie ma wpływu na konieczność umorzenia postępowania.

Ponowne zatrzymanie posła Marcina Romanowskiego nie jest dopuszczalne – ocenił jego obrońca mec. Bartosz Lewandowski, odnosząc się do decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które w środę uchyliło immunitet politykowi Suwerennej Polski.

16 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie zgodził się na areszt Romanowskiego – polityka Suwerennej Polski, posła klubu PiS i byłego wiceszefa MS – ze względu na chroniący go immunitet ZPRE. PK złożyła wówczas na tę decyzję zażalenie. 27 września Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji.

Rzecznik PK zapewnił, że „prokurator podejmie działania zmierzające do możliwie szybkiego przeprowadzenia powyższych czynności”.

3. Korneluk o ewentualnym wniosku o areszt Romanowskiego: o tym zdecydują prokuratorzy prowadzący śledztwo

O ewentualnym wniosku o tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego zdecydują prokuratorzy prowadzący śledztwo – podkreślił prokurator krajowy Dariusz Korneluk, odnosząc się w środę (2 października) do decyzji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, które uchyliło immunitet politykowi Suwerennej Polski.

Korneluk był pytany w TVP Info, czy prokuratorzy, którzy prowadzą śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, będą teraz – po uchyleniu immunitetu Romanowskiemu przez ZP Rady Europy – wnioskowali do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.

– W tym względzie decyzja należy do prokuratorów z zespołu śledczego, którzy podejmą decyzję. Zaplanują czynności, a także uwzględnią wszystkie okoliczności, które zaistniały w ostatnim czasie i będą podejmowali decyzję

– odpowiedział Korneluk.

Przypomniał też, że wniosek do ZP Rady Europy, który w niedzielę przekazał prokurator generalny Adam Bodnar, dotyczył wyrażenia zgody tej instytucji nie tylko na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Romanowskiego, ale także na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wniosek ten był konsekwencją tego, że 16 lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, a 27 września Sąd Okręgowy w Warszawie, nie zgodziły się na areszt Romanowskiego właśnie ze względu na immunitet ZP Rady Europy.

– W zależności od okoliczności będzie mógł (Romanowski) zostać zatrzymany, ale w zależności od zaistniałych okoliczności. Nie chcę wdawać się w szczegóły ze zrozumiałych względów co do planowanych czynności z jego udziałem

– zaznaczył Korneluk.

Prokurator zastrzegł jednak, że zgodnie z przepisami postępowania karnego nie można na podstawie tych samych faktów i dowodów zatrzymać tej samej osoby.

Dopytywany, czy dotyczy to też postawienia Romanowskiemu drugi raz tych samych zarzutów Korneluk odpowiedział:

– Tutaj może nie tyle będziemy mówili o ponownym stawianiu zarzutu, bo przy uwzględnieniu tej całej dwustopniowej wręcz procedury, która zaistniała możemy mówić o pewnego rodzaju powtórzeniu czynności przedstawienia zarzutów.

Korneluk był też pytany, czy prokuratura ma informacje, gdzie obecnie przebywa Romanowski.

– Na pewno jak otrzymamy teraz dokumenty ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, to w tym kierunku także pójdą czynności celem ustalenia spotkania z panem Romanowskim – tym bardziej ustalenia, gdzie on aktualnie przebywa

– odpowiedział.

Podkreślił też, że z całą pewnością Romanowski będzie miał obowiązek stawić się na wezwanie prokuratora.

Prokuratura Krajowa, która zarzuca politykowi m.in. ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, podała w środę, że decyzja ZP Rady Europy umożliwia przedstawienie zarzutów Romanowskiemu i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego.

Obrońca polityka mec. Bartosz Lewandowski wskazuje, że podjęcie przez PK jakichkolwiek działań procesowych wobec polityka jest niedopuszczalne, ponieważ 15 lipca prokuratura już mu przedstawiła zarzuty. Ponadto obrona – powołując się na art. 248 par. 3 kpk – wskazuje, że nie jest dopuszczalne ponowne zatrzymanie polityka. Art. 248 par. 3 kpk głosi, że ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne.

Obrońca przywołał też niedawną – z ubiegłego piątku – uchwałę Izby Karnej Sądu Najwyższego. Zdaniem obrońcy, SN potwierdził, że „Dariusz Korneluk (prokurator krajowy – PAP) nie mógł skutecznie złożyć wniosku do Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego z uwagi na to, że urząd Prokuratora Krajowego zajmuje nieprzerwanie Dariusz Barski” – zaznaczył mec. Lewandowski.

Do tej sprawy odniósł się w TVP Info Korneluk, podkreślając, że czuje się lepiej umocowany jako prokurator krajowy od prok. Dariusza Barskiego, którego określił jako byłego prokuratora krajowego.

– Tak, zdecydowanie lepiej się czuję tak od strony prawnej, jak i od strony takiego wymiaru społecznego

– powiedział Korneluk, przypominając o korzystnych dla niego orzeczeniach w tej sprawie, w tym Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Podkreślił też, że Prokurator Krajowy musi cieszyć się zaufaniem Prokuratora Generalnego.

Korneluk ocenił też, że uchwała Izby Karnej Sądu Najwyższego z piątku jest jedynie jej stanowiskiem.

– Nie możemy też mówić, że wydali ją sędziowie, bo wydał to skład sądu nienależycie obsadzony. I co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości

– powiedział, przypominając, że sędziowie ci przeszli procedurę przed Krajową Radą Sądownictwa, ukształtowaną po zmianach ustawy o KRS, zgodnie z którymi jej skład sędziowski wybrał Sejm, a nie – jak wcześniej – środowiska sędziowskie.

Prokuratura Krajowa zarzuca Romanowskiemu – posłowi klubu PiS, politykowi Suwerennej Polski, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości – ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty wobec tego polityka – w ocenie prokuratury – obejmują kwotę ponad 112 mln 126 tys. zł.

Prokuratura, która w lipcu zleciła zatrzymanie w tej sprawie Romanowskiego, domaga się zastosowania wobec niego aresztu m.in. ze względu na obawę matactwa procesowego z jego strony.