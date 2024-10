Dziś w kalendarzu przypada Europejski Dzień Ptaków. To dobra okazja, aby zrobić coś pożytecznego, co posłuży naszym skrzydlatym braciom. W żagańskim nadleśnictwie leśnicy wspólnie z członkami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wykonali karmniki. Oprócz samych prac technicznych była to także lekcja dotycząca lasu i jego mieszkańców.

Uczestnicy spotkania wzięli młotki i wkrętarki w dłonie czego efektem było kilka drewnianych konstrukcji, które posłużą ptakom w okresie zimnych dni. Żagańska młodzież dowiedziała się także o czym powinniśmy pamiętać decydując się postawić karmnik w swojej okolicy. – To dobry uczynek, ale należy również pamiętać, że też zobowiązanie. Taką ptasią stołówkę trzeba regularnie czyścić i pamiętać o tym, że nie wszystko co jest w menu człowieka jest zdrowe dla sikor czy rudzika – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak: