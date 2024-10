Miejski Ludowy Klub Sportowy Agros w Żarach, firma Swiss Krono oraz Nadleśnictwo Lipinki zapraszają na wspólne sprzątanie Zielonego Lasu. 5 października rusza 7 edycja sportowego porządkowania ulubionego miejsca aktywnych żaran.

Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem osób dbających o czystość leśnych terenów. – Zachęcamy do wspólnej inicjatywy. Miło jest móc spacerować po czystych ścieżkach. Zadbajmy o to razem w tę sobotę – mówi Paweł Andrzejewicz z zarządu klubu:

– Dbajmy o nasze zielone płuca, tym bardziej, że jest to miejsce wyjątkowe – zaznacza żarski społecznik:

Dodajmy, że sobotnie sportowe sprzątanie Zielonego Lasu rozpocznie się o godzinie 10.00. Patronat nad wydarzeniem objął żarski magistrat.