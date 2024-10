Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do przyszłego wtorku (8 października) posiedzenie w sprawie wydania listu żelaznego dla podejrzanego w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS biznesmena Pawła Szopy. Sąd chce potwierdzenia, że przebywa on za granicą. Prokuratura sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego.

W środę (2 października) w warszawskim sądzie odbyło się posiedzenie w tej sprawie. Obrońca biznesmena mec. Jacek Dubois poinformował po nim, że sąd odroczył posiedzenie do przyszłego wtorku.

– poinformował mec. Dubois.

Zaznaczył, że sąd musi mieć pewność, że jego klient przybywa za granicą.

– powiedział.

Dodał, że to standardowa procedura w takiej sytuacji.

– Osoba przebywająca za granicą stawia się u jakiegoś urzędnika. W zależności od kraju może to być adwokat albo notariusz, który urzędowo po wylegitymowaniu stwierdza, że danego dnia stawiła się w takim miejscu, co jest dowodem, że przybywa poza granicami kraju

– wyjaśnił mec. Dubois.

Zapytany, gdzie przebywa jego klient, odpowiedział, że „o konkretny adres nie pytał”.

Z kolei prok. Tomasz Tadla ze śląskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej podkreślił, że tak jak w przypadku b. prezesa RARS Michała K., prokuratura sprzeciwia się wydaniu dla Pawła Szopy listu żelaznego.

– Dzisiaj podtrzymaliśmy sprzeciw co do zastosowania wobec Pawła S. listu żelaznego. Nie był to jeszcze etap, gdzie mogłem przedstawić szczegółową argumentację, ponieważ sąd zobowiązał strony do tego, aby dostarczyć pewne dokumenty „potwierdzające aktualność jakichkolwiek przesłanek co do tego, aby stosować wobec podejrzanego list żelazny