Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w wyniku izraelskich ataków w Libanie zginęło we wtorek 55 osób, a 156 zostało rannych. Izrael ostrzeliwuje cele w Libanie w ramach operacji przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi.

Szejna ponowił apel MSZ do polskich obywateli, aby nie udawali się w rejon objęty konfliktem, w szczególności do Izraela, Libanu i Strefy Gazy.

Szejna powiedział, że MSZ pozostaje w ścisłym kontakcie z MON oraz sojusznikami, monitorując sytuację i będąc gotowym na ewentualną ewakuację. „Każdy obywatel Polski, który wyrazi zgodę i chęć na to, aby z terenu objętego konfliktem wyjechać, może w każdej chwili to uczynić. Oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, jeżeli taką wolę zadeklaruje” – zapewnił Szejna.

– To jest element pomocy humanitarnej, której dokonaliśmy przy współpracy z jednym z krajów sojuszniczych. Nie ma tu działań na własną rękę, tylko działania wspólne, a więc wspólna koordynacja i ubezpieczanie działań

Działania te – jak przekazał – objęły umożliwienie wyjazdu z terenów objętych konfliktem zbrojnym 16 osób, które – jak mówił – musiały opuścić tereny konfliktu ze względów życiowych lub zdrowotnych. Wiceminister zaznaczył, że jest to efekt współpracy z sojusznikami, m.in. z Ukrainą.

– To nie jest ewakuacja, tylko to jest element pomocy humanitarnej, ponieważ w tym momencie sytuacja nie wymaga działań ewakuacyjnych

16 obywateli Polski opuściło Liban w ramach pomocy humanitarnej – poinformował PAP wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Zaznaczył, że działania pomocowe podejmowane są we współpracy z sojusznikami; w Libanie przebywa wciąż ok. 500 polskich obywateli.

Dołączenie do walk sił piechoty i wojsk pancernych „sugeruje, że operacja wykracza poza ograniczone ataki komandosów” – twierdzi portal Times of Israel. Armia zapowiadała, że jej operacje lądowe mają na celu głównie zniszczenie tuneli i innej przygranicznej infrastruktury terrorystycznej.

Izraelska armia poinformowała, że do operacji lądowych w południowym Libanie dołączyła piechota i jednostki pancerne, jednak zakres ich działań będzie nadal ograniczony i lokalny. We wtorek dowództwo wojsk izraelskich powiadomiło, że jednostki komandosów i spadochroniarzy przekroczyły libańską granicę i działają w jej rejonie.

Armia ma poinformować libańskich cywilów, kiedy będą mogli wrócić do swoich osad.

Armia izraelska wezwała w środę do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców kilkunastu libańskich nadgranicznych wiosek. W informacji zamieszczonej na platformie X rzecznik armii zapewnił, że armia walczy z Hezbollahem i jej celem nie są cywile.

Proirański Hezbollah oświadczył, że jego bojownicy stoczyli potyczkę z izraelskimi żołnierzami „zadając im straty i zmuszając ich do wycofania się” – podał libański portal L’Orient powołując się na komunikat Hezbollahu. Był to pierwszy przypadek bezpośredniego starcia od czasu, gdy Izrael rozpoczął „ukierunkowane i ograniczone operacje lądowe”.

Doktor Saleh al-Hams ze Szpitala Europejskiego w Chan Junus przekazał, że kilkudziesięciu rannych i ciała zabitych zaczęto przywozić do tej placówki oraz Szpitala Nassera około godz. 3 nad ranem. Dodał, że niektórzy ranni są w stanie krytycznym, co oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

Co najmniej 32 osoby zginęły w wyniku izraelskich nocnych ataków na południe Strefy Gazy – poinformowała w środę (2 października) rano agencja Associated Press, powołując się na tamtejsze służby medyczne.

Izraelskie siły zbrojne ogłosiły również, że podczas rozpoczętej w poniedziałek operacji lądowej na terytorium Libanu znalazły wyrzutnie rakiet i inne rodzaje broni. Siły powietrzne uderzyły natomiast w ponad 100 obiektów – przekazał portal Times of Israel.

W nocy z wtorku na środę izraelskie wojsko wezwało cywilów do opuszczenia okolic dwóch wiązanych z Hezbollahem budynków w Bejrucie w związku z planami kolejnych ostrzałów.

5. Rzecznik LOT: Decyzje o wznowieniu lotów na Bliski Wschód po analizie bezpieczeństwa

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie PLL LOT na bieżąco analizuje sytuację i decyzje o wznowieniu operacji lotniczych będzie podejmować w oparciu o rekomendacje wydane przez regulatorów i analizy bezpieczeństwa – powiedział PAP Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT. „Rejsy do Libanu i do Izraela są skasowane do połowy października” – dodał.

– W związku z sytuacją polityczną w Iranie rejs LO75 z Warszawy do Bombaju został przekierowany do Baku. Po dotankowaniu i zmianie trasy przelotu rejs będzie kontynuowany

– poinformował we wtorek wieczorem na platformie X Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy LOT.

Zapytany przez PAP o to, czy w związku z wojną w Izraelu loty naszego narodowego przewoźnika są zagrożone, odparł, że absolutnie nie, gdyż „zostaną wyznaczone alternatywne trasy”, a centrum operacyjne pracuje nad tym, aby były one planowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w przestrzeniach powietrznych używanych w przelotach do krajów azjatyckich.

– Z krótkimi wyjątkami rejsy do Izraela i do Libanu są wstrzymane od połowy sierpnia, natomiast wszystkie loty, które przebiegają nad przestrzeniami powietrznymi Iranu i Iraku polecą alternatywnymi trasami

– wskazał Moczulski.

Poinformował, iż samoloty LOT w rejsach do Azji z reguły latają nad Turkmenistanem, Uzbekistanem i Kazachstanem, natomiast jeśli chodzi o rejsy do Indii służby operacyjne analizują dostępne trasy mając na uwadze wykonanie operacji zgodnie z założonym rozkładem.

Rzecznik LOT zapytany, jak długo, jego zdaniem, potrwa ta sytuacja, odpowiedział, że „na bieżąco analizujemy sytuację i decyzje o wznowieniu operacji lotniczych będziemy podejmować w oparciu o rekomendacje wydane przez regulatorów i analizy bezpieczeństwa. W tej chwili rejsy do Libanu i do Izraela są skasowane do połowy października”.