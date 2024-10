Zarzut, że IDEAS NCBR przynosi straty jest absurdalny, z założenia to miał być ośrodek badawczy. I biznesplan, i strategia to właśnie zakładały – powiedział we wtorek prof. Dariusz Jemielniak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (PAN), gość RMF FM.

Prof. Jemielniak podkreślił we wtorkowej (1 października) rozmowie na antenie radia RMF FM, że prof. Piotr Sankowski, założyciel i były szef IDEAS NCBR, to jest „nieprawdopodobny mózg, (…) osoba, która jest absolutnym światowym liderem w swojej dyscyplinie”.

Zapytany, dlaczego prof. Sankowski został usunięty ze stanowiska, odpowiedział:

– Sprawa jest bardzo skomplikowana, ale wydaje mi się, że clou polega na tym, że rada nadzorcza, która nawiasem mówiąc bardzo szybko się zmieniła – tuż przed tym konkursem – wybrała w ramach konkursu (…) kogoś innego. I to jest duże zaskoczenie. (…) to jest dla mnie zupełnie niepojęte.

Jamielniak odniósł się też do wyjaśnień wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Macieja Gduli.

– Przez weekend przetoczyła się dyskusja na X i minister Gdula tam zaczął tłumaczenie od tego, że IDEAS przynosi straty. (…) Nie jestem pewien, czy cele IDEAS, które są na stronach rządowych ciągle dostępne, są panu ministrowi znane

– powiedział prof. Jemielniak.

I uściślił:

– Zarzut, że ta organizacja przynosi straty, o tyle jest absurdalny, że już z założenia to miał być ośrodek badawczy. (…) Kompletnie nie rozumiem argumentacji, że to przynosiło straty w momencie, kiedy i biznesplan, i strategia to właśnie zakładały.

Jak ocenił, prof. Sankowski „sobie poradzi” – ze stratą dla polskiej nauki i gospodarki, gdyż nie będzie już tworzył „takiego ogromnego hubu”, kształcił młodszych kadr, przygotowywał doktorantów ani nawiązywał sieci współpracy.

Na pytanie, co to znaczy, że „polska nauka tonie” (takie hasło przewija się m.in. w internetowych w dyskusjach dotyczących polskiego systemu nauki, i jak napisano w mediach społecznościowych PAN), prof. Jemielniak odpowiedział:

– Środki, które są przeznaczane na polską naukę, nie są alokowane właściwie. NCN po raz kolejny nie dostał właściwego finansowania, instytuty naukowe PAN, najbardziej udane de facto ośrodki naukowe w Polsce, (…) mają stały deficyt. Co roku minister z wielką łaską musi dosypać parę milionów. Jak dosypie, to jest na światło, jak nie dosypie, to nie ma.

Dlatego – zdaniem wiceprezesa PAN – w projekcie ustawy o tej instytucji (przygotowywanym przez resort nauki) powinno być zapisane m.in., żeby instytuty naukowe PAN były finansowane według takiego systemu jak uczelnie, „żeby to było z algorytmu, a nie z łaski pańskiej”.

Podkreślił, że w tym projekcie ustawy są „rzeczy głupie, nonsensowne, niespotykane na świecie”, jak chociażby pomysł, żeby członków akademii wybierali „nie członkowie”. Jego zdaniem jeszcze gorsza propozycja legislacyjna dotyczy instytutów PAN: „Widzimy, że nadzór ministra (ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka – PAP) bezpośredni nad instytutami może mieć katastrofalne skutki”.

Jego zdaniem minister Wieczorek „oddał stery tego, co się dzieje w nauce, wiceministrowi Gduli, który ma specyficzną wizję”.

– Myślę, że ma przekonanie, że PAN to są leśne dziadki do zaorania

– zasugerował wiceprezes PAN.

Zaznaczył, że w kontaktach z ministerstwem brakuje dialogu „o tym, jakie są cele, a dopiero potem, jakie są rozwiązania”. Zapytany, czy minister Gdula powinien się podać do dymisji, odpowiedział:

– Myślę, że potrzebne są radykalne zmiany, być może także personalne. Nie jestem ani ministrem nauki, ani premierem, żeby o tym decydować, ale coś się musi zmienić.