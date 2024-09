Wsparcie młodych w wyborze ścieżki życiowej i zawodowej – to zdaniem uczestników XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży najważniejszy temat dyskusji wśród młodych ludzi. Uchwała w tej sprawie zostanie przekazana marszałkowi Sejmu, ministrze edukacji oraz Rzecznikowi Praw Dziecka.

W poniedziałek na XXX sesji obradował Sejm Dzieci i Młodzieży. Młodzi posłowie debatowali nad ośmioma wskazanymi w dyskusji tematami, które ich zdaniem są najważniejsze dla młodzieży. Następnie przeprowadzono głosowanie nad każdym z tematów.

Wśród nich znalazły się m.in.: bardziej nowoczesna szkoła, walka z hejtem w sieci i w szkole, bezpieczny dom i rodzina, poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, ochrona klimatu i praw zwierząt, lepsze możliwości rozwijania swoich pasji, dostęp do lekarzy specjalistów dla młodych ludzi. Największe poparcie uzyskał jednak temat: wsparcie młodych w wyborze ścieżki życiowej i zawodowej.

Teraz temat ten zostanie w formie uchwały przekazany marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, który następnie przekaże go minister edukacji Barbarze Nowackiej, Rzeczniczce Praw Dziecka oraz przewodniczącym odpowiednich komisji sejmowych.

Marszałek Hołownia otwierając rano obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży podkreślał, że w tegorocznej edycji SDiM głos mają dzieci.

– Chcemy wysłuchać tego, co macie do powiedzenia

– podkreślał.

– Wylosowaliśmy was spośród tysięcy waszych rówieśników i rówieśniczek w całej Polsce. Nie zadawaliśmy wam pytań o tę czy inną bitwę, choć to bardzo ważne. Nie zadawaliśmy wam pytań o te czy inne rocznice – choć one są bardzo ważne. Zadaliśmy wam najprostsze pytanie, jakie może zadać dorosły młodemu człowiekowi i jakie sobie nawzajem jako dorośli i wy jako młodzi ludzie powinniście sobie zadawać: co jest dla ciebie najważniejsze

– mówił.

Jak zaznaczył, bez odpowiedzi na to pytanie nie będzie żadnej relacji między ludźmi, dlatego politycy będą wsłuchiwać się w głos młodych posłów, by usłyszeć odpowiedź na to pytanie.

Jako pierwsi w pierwszej części obrad głos zabrali posłowie SDiM: Sara Łochowska, Jakub Dworak i Filip Filipowicz – przedstawicieli Szkoły Podstawowej nr 1. im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach, które ucierpiało w wyniku powodzi, jaka przeszła niedawno w południowej Polsce.

– To, że pozwolono nam dziś tu wystąpić jest dla nas wyjątkowo ważne – mówili. – – Nasze miasto, Głuchołazy, nawiedziła straszliwa powódź. Wielu naszych kolegów i koleżanek straciło domy, a my możliwość uczęszczania do naszej szkoły. W tej trudnej dla nas chwili otrzymaliśmy pomoc praktycznie ze wszystkich stron kraju. Za ten wspaniały gest solidarności chcielibyśmy wam wszystkim z całego serca podziękować

– podkreślili.

Dziękowali również organizatorom SDiM, Kancelarii Sejmu i marszałkowi Hołowni za pomoc, jaką od nich uzyskali.

W obradach wzięli też udział ministra edukacji Barbara Nowacka wraz z wiceministrami, ministra kultury Hanna Wróblewska, rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk, przewodnicząca sejmowej komisji edukacji i nauki Krystyna Szumilas (KO), przewodnicząca komisji do spraw dzieci i młodzieży Monika Rosa (KO) oraz szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki.

Ministra Nowacka, zwracając się do młodych parlamentarzystów, mówiła, że już sama ich obecność w sesji SDiM, to lekcja obywatelskości i dowód na to, że polska demokracja ma się dobrze.

– Patrzę na tę salę z wielką przyjemnością, bo widzę przyszłość naszej ojczyzny, przyszłość Polski. To wy jesteście tą Polską przyszłości i to na was będzie spoczywała odpowiedzialność za to, w jakim kraju będziecie żyli

– mówiła.

– Wy, młodzi, aktywni społecznie, ambitni – już poprzez obecność tutaj wysyłacie wielki sygnał do całej młodzieży, jak warto jest być aktywnymi i świadomymi obywatelkami i obywatelami

– dodała.

Marszałkiem XXX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży został wybrany Miłosz Tabor.

Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży odbywają się od 1994 r.

Pierwszą sesję zorganizowano z inicjatywy b. prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i wicedyrektor ówczesnego Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu Urszuli Pańko. Jej temat to „Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa”. Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne w byłej Jugosławii, które przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej. W następnych sesjach Sejmu Dzieci i Młodzieży poruszano m.in. kwestie ekologii, ekorozwoju, globalizacji, szkoły, samorządu uczniowskiego i pracy dzieci. Od 2010 r. uczestnicy sesji SDiM są wyłaniani na drodze konkursu, a od 2017 r. wprowadzono dla nich kryterium wiekowe. Do tej pory nie przeprowadzono sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży trzy razy: w 2021 r. (choć przeprowadzono rekrutację) i w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 oraz w 1999 r. Z kolei w 2018 r. sesję przeniesiono z 1 czerwca na 27 września.

Polska to pierwszy kraj w Europie, który zorganizował takie przedsięwzięcie edukacyjne. Obecnie dziecięco-młodzieżowe parlamenty zbierają się m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i w Czechach.

Do grona współorganizatorów Sejmu Dzieci i Młodzieży należy obecnie m.in. MEN.

Również młodzież z woj. lubuskiego uczestniczyła w XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród młodych Lubuszan, którzy zasiedli w poselskich lawach znaleźli się uczniowie:

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu,

Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Cybince,

Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Maszewie,

Szkoły Podstawowej w Ulimiu.