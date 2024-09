Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do województwa zachodniopomorskiego.

Wojewoda Adam Rudawski zapewnia, że sytuacja powodziowa jest tutaj pod kontrolą, ale wszystko zależy od pogody.

„Jeżeli nie będziemy mieli mocnego północnego wiatru i nie nastąpi cofka, powinniśmy te trudne momenty przeżyć suchą stopą” – mówił wojewoda w Radiu Szczecin. „Mieliśmy dziś trzy podtopienia, w Bielinku i Starej Rudnicy, ale woda nie dostała się do domów. Jest tam możliwość zalania piwnicy. Wszystkie osoby są bezpieczne, w stałym kontakcie” – podkreślał wojewoda.

Starosta powiatu gryfińskiego Ewa Dudar powiedziała, że szczyt fali powodziowej na Odrze przechodzi przez gminę Mieszkowice.

Stany alarmowe na Odrze w Zachodniopomorskiem zostały przekroczone w Bielinku i Gozdowicach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o zakazie korzystania z wód dolnej Odry. Dotyczy on: picia wody, wchodzenia do niej, pojenia zwierząt, podlewania roślin i jedzenia ryb. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatów: myśliborskiego, gryfińskiego, polickiego, goleniowskiego i miasta Szczecina.

Tymczasem zakończył dziś pracę w trybie piętrzenia powodziowego zbiornik Racibórz Dolny. Jak informują Wody Polskie, działanie zbiornika zminimalizowało skutki powodzi dla mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Do – na co dzień suchego – zbiornika przeciwpowodziowego od 15 września trafiały wody wezbraniowe Odry. „Za sprawą uruchomienia zbiornika w optymalnym momencie przechwycił on całą falę wezbraniową” – napisano w komunikacie.

Łącznie przyjął on około 147 milionów metrów sześciennych wody, wykorzystując około 80 procent swojej pojemności powodziowej. Teraz czasza zbiornika zostanie uporządkowana, a budowle przejdą ocenę stanu technicznego i ocenę bezpieczeństwa.

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej w kolejnych rejonach województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze: powiatu wołowskiego, gminy miejskiej Głogów, gminy wiejskiej Głogów, gminy Kotla, gminy Pęcław, gminy Żukowice w powiecie głogowskim, miasta i gminy Ścinawa w powiecie lubińskim w województwie dolnośląskim oraz gminy Dąbie i gminy Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim, gminy Bytom Odrzański, gminy miejskiej Nowa Sól, gminy wiejskiej Nowa Sól, gminy Otyń, gminy Siedlisko i gminy Kolsko w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim.

Rząd wprowadził stan klęski żywiołowej na terenach powodziowych 16 września, ma on obowiązywać przez 30 dni. Najpierw obejmował niektóre powiaty w województwie dolnośląskim, opolskim i śląskim. W następnych dniach obszar jego obowiązywania był rozszerzany.

Przepisy o stanie klęski żywiołowej mają na celu usprawnienie pomocy dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenów dotkniętych przez tegoroczną powódź.