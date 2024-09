Na koniec dnia w poniedziałek (23 września) bez prądu pozostawało 1738 odbiorców; w szczytowym momencie było to prawie 80 tys. gospodarstw domowych – poinformowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że na sprzątanie po powodzi przekazanych zostanie 46 mln zł ze środków WFOŚiGW .

– Pierwszy obszar naszych działań to oczywiście podłączenie i dostawy energii elektrycznej. W tym zakresie, według ostatniego raportu na koniec dnia wczorajszego bez prądu pozostaje 1738 odbiorców. W szczytowym momencie to było prawie 80 tys. gospodarstw domowych

– powiedziała we wtorek podczas posiedzenia rządu minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Poinformowała, że „nadal największy problem stanowi w tym zakresie województwo dolnośląskie”. Dodała, że operatorzy i dystrybutorzy energii skierowali tam jednak dodatkowe środki, aby naprawiać szkody i podłączać gospodarstwa domowe do sieci.

– W trzech województwach – opolskie, dolnośląskie, śląskie – z oszczędności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiliśmy dotacje dla samorządów na zakup takich pierwszych do sprzątania elementów jak agregaty, pompy, osuszacze, ale także, by (…) przywrócić wodę do picia, drobne naprawy, zanim trafią środki na odbudowę