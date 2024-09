„Pod wulkanem” Damiana Kocura o ukraińskiej rodzinie, którą wybuch wojny zastaje podczas wakacji na Wyspach Kanaryjskich, zainaugurowało w poniedziałek wieczorem (23 września) 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja jest polskim kandydatem do Oscara i jednym z 16 tytułów walczących o Złote Lwy.

Podczas uroczystości otwarcia 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska przypomniała, że w tym roku formuła wydarzenia została odświeżona i uczestnicy mogą spodziewać się wielu nowości.

Według Łapińskiej, Gdynia ma być festiwalem łączącym, wspólnotowym, „dla wszystkich – dla młodych, dla tych bardziej doświadczonych, dla środowiska filmowego i osób kochających kino z całej Polski”.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska zwróciła uwagę, że FPFF „to więcej niż tylko pokazy filmowe – to spotkanie całej branży, platforma dialogu i miejsce spotkania wszystkich środowisk polskiej kinematografii”. Dodała, że w ostatnich latach wydarzenie mierzyło się z różnego rodzaju naciskami i rozgrywkami.

– Dziś mamy szansę uczynić go prawdziwym świętem polskiego kina. Realizując ten festiwal, myślmy o przyszłości. O tym, co zostawimy przyszłym pokoleniom. To szczególnie ważne na rok przed jubileuszem festiwalu

Dyrektor festiwalu Leszek Kopeć nawiązał do trudnej sytuacji w kraju związanej z powodzią.

Prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek wyraziła radość, że miasto ponownie staje się „polską stolicą filmu”.

Tego wieczoru w Teatrze Muzycznym w Gdyni zaprezentowano pierwszy z 16 filmów ubiegających się o Złote Lwy – „Pod wulkanem” Damiana Kocura. Obraz opowiada o inteligenckiej ukraińskiej rodzinie Kovalenków, która w trakcie wakacji na Teneryfie dowiaduje się o inwazji Rosji na ich kraj.

Światowa premiera filmu odbyła się we wrześniu podczas festiwalu w Toronto. Kilka dni później ogłoszono, że „Pod wulkanem” będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Autorami scenariusza są Damian Kocur i Marta Konarzewska. Za zdjęcia odpowiada Nikita Kuzmenko, a montażem zajął się Alan Zejer. W obsadzie znaleźli się Sofiia Berezovska, Roman Lutskyi, Anastasiia Karpienko i Fedir Pugachov.

– Zrobiliśmy w gruncie rzeczy bardzo prosty film, ale ważny dla nas. Zrobiłem go tak, jak chciałem. Zrobiłem go dzięki Agnieszce Jastrzębskiej i Mikołajowi Lizutowi, bo oni zaryzykowali bardzo dużo. Przede wszystkim zaryzykowali wejście w tę produkcję, zanim w ogóle film dostał finansowanie instytucjonalne, więc bardzo wam dziękuję za podjęcie tego ryzyka, za zaufanie. Dla mnie ten film jest o tym, że dzisiaj może będziemy zastanawiać się, jakie wino wypić do kolacji, a jutro możemy mieć w życiu zupełnie inną sytuację – bo Roman, Sofiia, Fedir, którzy są tutaj z nami, chyba do końca nie wierzyli, że to się może dziać w ich kraju. Wydaje mi się, że nie trzeba robić filmu o Polakach i po polsku, żeby robić film o ludziach