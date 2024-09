Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia.

Student, który nie ukończył 26 lat, a nadal się uczy i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica.

– Jeżeli student nie może być ubezpieczony jako członek rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia, na jego wniosek – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze:

Rodzice często zapominają o ubezpieczeniu dziecka i dowiadują się dopiero wtedy, gdy idzie ono do lekarza lub trafia do szpitala.

– Warto o to zadbać wcześniej – dodaje rzeczniczka:

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie kierują bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.