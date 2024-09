Od dziś przez kilka kolejnych dni na obiektach kompleksu Arena w Żaganiu zaplanowano kilka sportowych imprez. Rusza Europejski Tydzień Sportu. To między innymi darmowe zajęcia z samoobrony.

Organizatorzy przygotowali szereg zajęć promujących aktywność fizyczną. – Tradycyjnie włączamy się w propagowanie sportu. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniach., Każdy znajdzie tu coś dla siebie – mówi prezes żagańskiej Areny Łukasz Kudła:

– Sport to także świetna zabawa, więc zapraszamy do udziału we wspólnych ćwiczeniach, treningach siły czy innych oferowanych eventach – zaznacza szef kompleksu:

Więcej na temat żagańskich wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu znaleźć można w mediach społecznościowych Areny.