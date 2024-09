Władze Żar przeprowadziły konsultacje społeczne w sprawie planów kompleksowego remontu Zamku Dewinów-Bibersteinów i zaadaptowania go na potrzeby Centrum Kultury i Tradycji. Samorząd poszukuje opinii na temat remontu zabytku oraz pomysłów na to, co w przyszłości będzie się działo w odremontowanej przestrzeni.

– Mieszkańcy wypełniali specjalną ankietę, a były też konsultacje online – mówi Agnieszka Zychla, rzeczniczka urzędu miasta w Żarach.

Dodajmy, że opiekujące się obecnie zabytkiem Stowarzyszenie Region Łużyce mówi o Królewskim Zespole Zamkowo-Pałacowo-Ogrodowym i sugeruje wykorzystanie go w celach muzealnych i turystycznych.