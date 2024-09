Lubuskie przygotowuje się na nadejście wysokiej fali. Wzdłuż Odry trwa wzmacnianie wałów. Rzeka w poniedziałek w Nowej Soli ma mieć 720 cm – powiedział PAP Sławomir Pawlak dyrektor biura wojewody lubuskiego.

Trwa zabezpieczanie wałów wzdłuż Odry. „Zbieramy informacje o punktach, które mogą być newralgiczne” – podał Pawlak.

Do napełnienia piaskiem są setki tysięcy worków. Do woj. lubuskiego jedzie kolejna dostawa worków. Trafią do Nietkowa. „Z Wrocławia jadą do nas ciężarówki z pełnymi już workami, które trafią do Szlichtyngowej, Młynkowa oraz Bojadeł” – powiedział Pawlak.

W Nowej Soli woda w Odrze ma już 550 cm. „W poniedziałek Odra w Nowej Soli ma być ponad 170 cm wyższa, czyli osiągnie 720 cm” – podał Pawlak.