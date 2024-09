Grupa PZU utworzyła specjalny fundusz o wartości 19 mln zł na sfinansowanie kosztów walki z powodzią. Środki przeznaczone będą na m.in. wsparcie samorządów, straży pożarnych czy organizacji pozarządowych, które mierzą się z tym wyzwaniem – przekazało we wtorek PZU.

– Grupa PZU (Fundacja PZU, Fundacja Pekao i Alior Bank) po posiedzeniu sztabu kryzysowego w sprawie sytuacji powodziowej, utworzyła specjalny fundusz na sfinansowanie kosztów walki z powodzią. Środki przeznaczone będą na m.in. wsparcie samorządów, straży pożarnych czy organizacji pozarządowych, które mierzą się z tym wyzwaniem. Wartość funduszu to 19 mln zł

– poinformowało PZU we wtorkowym (17 września) komunikacie.

Wskazało, że w ramach tych działań Grupa PZU przekazała 4 mln zł na rzecz Fundacji WOŚP, „która pełni rolę krajowego koordynatora działań pomocowych”.

PZU przypomniało również, że w piątek na Dolny Śląsk dotarły Mobilne Biura PZU Pomoc, „które mogą być rozstawione w każdej chwili, by ułatwić poszkodowanym załatwienie od ręki wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem szkód, oględzinami oraz uzyskaniem i wypłatą odszkodowań”.

– Uruchomiliśmy także uproszczony tryb obsługi szkód – należne wypłaty, wyliczone na podstawie wywiadów z poszkodowanymi i dostarczonych przez nich zdjęć, mogą być jeszcze tego samego dnia przekazane na ich konta. Już w niedzielę, 15 września, przekazaliśmy do wypłaty pierwsze odszkodowania naszym klientom – powodzianom

– podkreśliła ubezpieczalnia.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU – spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in. PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.