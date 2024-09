Mija kolejny dzień walki z powodzią w południowo-zachodniej Polsce; rząd rozszerzył terytorium objęte stanem klęski żywiołowej; zapowiadana jest dalsza pomoc ofiarom. W związku z powodzią do dyspozycji jest już 2 mld zł. Ponadto z funduszy UE 1,5 mld zł będzie na remont domów, a 3,5 mld zł na budowę wałów.

We wtorek (17 września) kolejne powiaty w województwach dolnośląskim i opolskim zostały objęte stanem klęski żywiołowej. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Terytorium to zostało rozszerzone o powiaty: w woj. dolnośląskim – dzierżoniowski, lubański i świdnicki, a w woj. opolskim – brzeski, kędzierzyńsko-kozielski, opolski oraz powiat krapkowicki. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że rozporządzenie będzie nowelizowane, „tyle razy, ile będzie trzeba”.

– Być może nadmiarowo, ale to jest rozporządzenie, które pozwala służbom skutecznie działać

– oświadczył.

Premier Donald Tusk, który przebywa na terenach dotkniętych powodzią i rozmawiał z mieszkańcami, ocenił we wtorek wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że obecnie najważniejsze są najbliższe dwa, trzy dni.

– Dalej to też będą bardzo trudne zadania, ale te dramatyczne zdarzenia – to są najbliższe dwa, trzy dni. Musicie być naprawdę jak jedna pięść i absolutnie oddani, zdecydowani 24 godziny na dobę

– mówił premier.

Ocenił też, że straty powodzi będą liczone w miliardach złotych.

Szef rządu podał, że minister finansów Andrzej Domański poinformował go, że w związku z powodzią do dyspozycji jest już 2 mld zł. Zapewnił też, że władze będą szukać mechanizmów, aby kredytobiorcy, którzy stracili miejsca zamieszkania wskutek powodzi, dostali „bardzo czytelną i mocną pomoc”. Ocenił też, że potrzebne są natychmiastowe ekspertyzy budowlane.

– mówił.

Premier poinformował też, że poprosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby zbadał sprawę wzrostu cen produktów potrzebnych do likwidacji skutków powodzi. Dodał, że kontrola ta ma umożliwić ochronę ofiar powodzi przed chciwością innych ludzi.

Wcześniej tego dnia Tusk przekazał, że obecnie oferowana pomoc dla powodzian jest bezzwrotna. Powodzianie mogą liczyć na 10 tys. zł pomocy doraźnej (8 tys. zł na podstawie ustawy o pomocy społecznej i 2 tys. zł zasiłku powodziowego), a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.

– Jeszcze raz o pomocy: każdy poszkodowany przez powódź ma prawo do natychmiastowej pomocy doraźnej 10 tys., na remont do 100 tys., na odbudowę domu do 200 tys. BEZZWROTNIE. Możliwe będą także inne formy pomocy. Kto kłamie w tej sprawie, szkodzi powodzianom, nie rządowi