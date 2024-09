Gorzowscy policjanci kryminalni zatrzymali, a sąd aresztował 38-latka podejrzanego o rozbój i posiadanie niemal trzech kg narkotyków. Podejrzany ukradł pokrzywdzonemu samochód, który odzyskano – poinformował we wtorek (17 września) kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

– 38-letni podejrzany usłyszał cztery zarzuty. Mężczyzna będzie odpowiadał za rozbój, posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz groźby kierowane do dwóch osób. W przeszłości odpowiadał już za inne przestępstwa. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia

– powiedział kom. Jaroszewicz.

Dodał, że na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące, a czynności procesowe w sprawie nadal są prowadzone.

Do rozboju zarzuconego mężczyźnie doszło 13 września, przy ul. Obrońców Pokoju w Gorzowie Wlkp. Pokrzywdzony został uderzony, a sprawca odjechał jego autem. Na miejscu szybko pojawili się policjanci, wykorzystano psa tropiącego, by jak najszybciej dotrzeć do sprawcy napadu.

Praca kryminalnych przyniosła efekty – krótko po zdarzeniu na terenie miasta odnaleziono skradziony samochód; ustalono też, kto może za to zdarzenie odpowiadać. Wytypowany mężczyzna został tego samego dnia zatrzymany w Gorzowie.

– W czasie wykonywania czynności procesowych, podczas przeszukania garażu, policjanci znaleźli niemal trzy kg marihuany. Narkotyki zostały zabezpieczone

– dodał kom. Jaroszewicz.